Dainik Bhaskar Nov 12, 2019, 07:02 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने मंगलवार को अपने फर्स्ट क्लास करियर का सबसे धीमा शतक लगाया। ये कारनामा उन्होंने अपने देश के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी में खेलते हुए किया। न्यू साउथ वेल्स टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 290 गेंदों पर 100 रन पूरे किए। ये उनके प्रथम श्रेणी करियर का 42वां शतक रहा। मैच में वे 295 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए।

इस शतक को लेकर उन्हें बधाई देने के लिए किए ट्वीट में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिखा, 'यादगार, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार टी20 पारी खेलने के हफ्तेभर बाद स्टीव स्मिथ ने अपने करियर का सबसे धीमा प्रथम श्रेणी शतक लगाया। #शैफील्ड शील्ड'। इससे पहले उनका सबसे धीमा शतक 261 गेंदों पर बना था, जो उन्होंने साल 2017 में बनाया था। स्मिथ ने इस शतक को लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट मैच को लेकर अपनी तैयारी का इशारा कर दिया है।

अजीब शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए स्मिथ

मैच में शतक पूरा करने के बाद स्मिथ ज्यादा देर तक नहीं खेल सके और अपने स्कोर में सिर्फ 3 रन और जोड़कर आउट हो गए। तेज गेंदबाज स्टोइनिस की बाउंसर पर उन्होंने अपर कट लगाने की कोशिश की, वे चूक गए और तभी विकेट के पीछे खड़े जोस इंगलिस ने उन्हें कैच कर लिया। इसके बाद खिलाड़ियों की अपील पर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। हालांकि स्मिथ इस फैसले से खुश नहीं दिखे। उन्होंने फैसले को लेकर वहीं अफसोस जताया।

NEVER tell Steve Smith he has to stop batting!



A bizarre dismissal brings the right-hander's 42nd first-class century to an end #SheffieldShield pic.twitter.com/KNEDpjtiFp