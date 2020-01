Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 12:24 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू हुए टेस्ट में करियर की सबसे धीमी शुरुआत की। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 39वीं गेंद पर खाता खोला। खाता खोलने से पहले वे 46 मिनट तक बल्लेबाजी कर चुके थे। इससे पहले स्मिथ ने 2014 में सबसे धीमी शुरुआत की थी। तब भारत के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में खाता खोलने के लिए उन्होंने 18 गेंद लिए थे।

स्मिथ ने 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन लेकर खाता खोला। नील वेग्नर के 133.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग पर खेला। एक रन लेने के बाद स्मिथ के साथी खिलाड़ी मार्नश लाबुशाने ने उनसे हाथ मिलाया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के स्टैंड में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर ताली बजाई। इस पर स्मिथ हंसने लगे और हाथ उठाकर सबको धन्यवाद कहा।

Probably the only time in history Steve Smith will acknowledge crowd cheers for getting off the mark 😂 #AUSvNZ pic.twitter.com/Wllk6FBDmg

स्मिथ ने करियर का 29वां अर्धशतक लगाया

स्मिथ ने 143 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके करियर का 29वां अर्धशतक है। वे 182 गेंद पर 63 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने चार चौके लगाए। स्मिथ और लाबुशाने ने तीसरे विकेट के लिए 156 रन की साझेदारी की। उन्हें कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने रॉस टेलर के हाथों कैच आउट कराया। जब वे आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 251 रन था।

The emperor (Steve Smith) has scored his first run at his SCG kingdom. The faithfuls celebrated as if it was a 100 @scg #scg #AUSvNZ pic.twitter.com/2RNizC0S1W