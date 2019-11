Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 06:22 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में महज 4 रन पर आउट होने वाले स्टीव स्मिथ ने खुद को सजा दी थी। एडिलेड में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह खुलासा किया। जल्दी आउट होने के बाद वह टीम बस की बजाए, 3 किलोमीटर दौड़कर होटल पहुंचे थे।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कहा, कामयाबी का जश्न चॉकलेट से मनाता हूं, अगर फेल हो जाता हूं तो खुद को सजा भी देता हैं। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। स्मिथ को यासिर शाह ने बोल्ड किया था। इस लेग स्पिनर ने 11वीं पारी में 7वीं बार इस बल्लेबाज को आउट किया।

स्मिथ ने कहा- रन नहीं बनाने पर खुद को सजा देता हूं

दूसरे टेस्ट के लिए एडिलेड पहुंचे स्मिथ ने कहा, “फेल होने पर सजा के तौर पर कभी जिम में ज्यादा पसीना बहाता हूं। जब रन बनाता हूं तो चॉकलेट बार का भी लुत्फ उठाता हूं।” इस बल्लेबाज ने आगे कहा, “हमने वहां (ब्रिसबेन) एक बार ही बैटिंग की। जब मैं क्रीज पर पहुंचा तो टीम का स्कोर 351 रन पर एक विकेट था। इसलिए जल्दबाजी दिखाई। मैं दबाव के हालात में ज्यादा अच्छी बैटिंग करता हूं।

Steve Smith who ran 3 km back to the hotel instead of catching the team bus after scoring only 4 runs against Pakistan "I always punish myself when I get no runs, just like I reward myself when I score runs with a chocolate bar at the end of the night if I get a 100" #AUSvPAK