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कोहली को घेरने की तैयारी:स्टोइनिस बोले- विराट महान खिलाड़ी, उनके लिए हमने खास रणनीति बनाई

सिडनी35 मिनट पहले
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मार्कस स्टोइनिस, कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेल चुके हैं और वह वन-डे में दो बार कोहली को आउट भी कर चुके हैं। (फाइल फोटो)

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वन-डे सीरीज शुरू होने से टीमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कंगारू टीम के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने शनिवार को कहा कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक महान खिलाड़ी हैं। हमने उनके लिए खास रणनीति तैयार की है। स्टोइनिस, कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेल चुके हैं और वह वन-डे में दो बार कोहली को आउट भी कर चुके हैं।

कोहली के खिलाफ प्लान पर अमल जरूरी
स्टोइनिस ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास प्लान है। कई बार हमारे प्लान काम नहीं करते और वह रन कर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि वह महान खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ियों के खिलाफ आपको अपने प्लान को एग्जिक्यूट करना होता है। जब अपने प्लान को ठीक से अमल में लाते हो, तो उस दिन आप ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हो। उम्मीद है कि इस बार प्लान हमारे पक्ष में काम करेंगे।

पैटरनिटी लीव का किया समर्थन
स्टोइनिस ने कहा कि विराट को लेकर हम ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं। वह जो भी मैच खेलते हैं, उसके लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पैटरनिटी लीव पर जाने के कोहली के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए लौट रहे हैं, यह पूरी तरह से सही फैसला है। मुझे लगता है कि इससे उनकी लाइफ और खेल में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जुड़े
स्टोइनिस ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ नेट्स में समय बिता रहे हैं। यूएई से लौटने के बाद से ही पोंटिंग टीम के साथ सिडनी में क्वारैंटाइन हैं और भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को तैयार करने में कोच जस्टिन लैंगर की मदद कर रहे हैं। स्टोइनिस और पोंटिंग आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स हिस्सा हैं।

उन्होंने बताया कि पोंटिंग एक महान खिलाड़ी रहे हैं। कोच के तौर पर वह दिन पर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है।

वन-डे में एक हजार से ज्यादा रन बना चुके
स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 44 वन-डे मैच में 32.52 की औसत से 1106 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, इस दौरान उन्होंने 33 विकेट भी अपने नाम किए है। अगर टी-20 क्रिकेट की बात करें, तो 22 टी-20 मैचों में उनके नाम 220 रन और 9 विकेट दर्ज हैं।

बॉक्सिंग डे-टेस्ट में 25 हजार फैन्स को एंट्री मिलेगी
इसके बाद क्रिसमस वीक में होने वाले बॉक्सिंग डे-टेस्ट में 25 हजार फैन्स को एंट्री मिलेगी। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता एक लाख है। फैन्स की सुरक्षित एंट्री को लेकर विक्टोरियन गवर्नमेंट और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब मिलकर कोविड सुरक्षा प्लान तैयार करेंगे।

मैचतारीखवेन्यू
1st ODI (डे नाइट)27 नवंबरसिडनी
2nd ODI (डे नाइट)29 नवंबरसिडनी
3rd ODI (डे नाइट)2 दिसंबरकैनबरा
1st T20 ( नाइट)4 दिसंबरकैनबरा
2nd T20 (नाइट)6 दिसंबरसिडनी
3rd T20 (नाइट)8 दिसंबरसिडनी
1st Test (डे नाइट)17-21 दिसंबरएडिलेड
2nd Test26-30 दिसंबरमेलबोर्न
3rd Test07-11 जनवरीसिडनी
4th Test15-19 जनवरीब्रिस्बेन
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