विंडीज के खिलाफ पहली पारी में बुमराह ने लिए थे 6 विकेट

हैट्रिक लेने वाले भारत के तीसरे टेस्ट गेंदबाज बने बुमराह

हरभजन सिंह और इरफान पठान भी कर चुके ऐसा कारनामा

Sep 02, 2019

खेल डेस्क. भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला जमैका में खेला जा रहा है। इस मैच में विंडीज की पहली पारी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट लिए थे। इस दौरान उन्होंने हैट्रिक भी ली थी और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले वे भारत के तीसरे गेंदबाज बने थे। बुमराह की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई देने के लिए एक फेमस क्रिकेट वेबसाइट ने उनका एक फोटो शेयर किया, जिसमें उनके दोनों हाथ उनके मुंह रखे नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक खास कमेंट करते हुए बुमराह को ट्रोल कर दिया।

बुमराह के फोटो को लेकर कमेंट करते हुए ब्रॉड ने लिखा, 'मैं ऐसा सेलिब्रेशन पहले भी देख चुका हूं।' दरअसल ब्रॉड ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करने का उनका अंदाज भी इसी तरह का है और वे पहले से ऐसा करते आ रहे हैं। इस कमेंट के जरिए उन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की कि बुमराह उन्हें कॉपी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात मजाक में लिखी थी, लेकिन बुमराह के भारतीय फैंस को ये बात बुरी लग गई और उन्होंने अपनी ओर से ब्रॉड को जवाब देना शुरू कर दिया। क्रिकेट फैंस ने लिखा, भले ही बुमराह का सेलिब्रेशन आपसे मिल रहा हो, लेकिन वे आपकी तरह छह बॉल पर छह छक्के कभी नहीं खाएंगे। दरअसल साल 2007 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की छह गेंदों पर लगातार छह छक्के मारे थे।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने बुमराह के फोटो पर कमेंट किया...

ब्रॉड को जवाब देते हुए जेश नाम के एक यूजर ने लिखा, 'लेकिन बुमराह कभी 6 बॉल पर 6 छक्के नहीं देगा।'

But Bumrah will never give 6 sixes in 6 balls. 😃😃 — Jesh (@Dumangole) September 2, 2019

एक अन्य यूजर ने उसी घटना की याद दिलाते हुए ब्रॉड को तंज मारते हुए लिखा, 'इसमें कोई शक नहीं कि स्टुअर्ट आप एक प्रतिभाशाली गेंदबाज हो, लेकिन भारत में आपको सिर्फ एक घटना की वजह से याद किया जाता है।'

No doubt Stuart ur a talented bowler...but man..in India u'll b remembered predominantly for just 1 incident..😜 — Mishraji (@Nashhawk1) September 2, 2019

अखिलेश नाम के यूजर ने तो ब्रॉड को जवाब देते हुए युवराज के छह छक्कों वाला वीडियो ही शेयर कर दिया।

You will remember Stuart. How can you forget that.. pic.twitter.com/ervDcCs1OR — akhilesh 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@Bharti98858520) September 2, 2019