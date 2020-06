सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग समेत कई खेल दिग्गजों ने दुख जताया

34 साल के सुशांत ने रविवार को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

दैनिक भास्कर Jun 15, 2020, 11:25 AM IST

महेंद्र सिंह धोनी के करीबी दोस्त अरुण पांडे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी के लिए काफी सीरियस रहा करते थे। अरुण इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी

थे। उन्होंने बताया- सुशांत कहता था कि फिल्म में यदि अच्छा काम नहीं कर पाया, तो धोनी के फैन्स उसे कभी माफ नहीं करेंगे।

34 साल के सुशांत ने रविवार सुबह बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग समेत कई खेल दिग्गजों ने दुख जताया है।

‘फिल्म रिलीज से पहले भी टेंशन में था सुशांत’

अरुण ने कहा, ‘‘वह (सुशांत) धोनी के जीवन को स्क्रीन पर सही से उतार पाएगा या नहीं, इसको लेकर वह हमेशा चिंतित रहता था। फिल्म रिलीज (2016) से पहले भी वह टेंशन में ही था। वह मुझसे कहता था कि उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छा करूंगा, वरना माही के लाखों फैन्स मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उस पर विश्वास था और उसने अच्छा काम भी किया।’’

‘मांसपेशियों में खिंचाव के बाद भी प्रैक्टिस करता रहा सुशांत’

को-प्रोड्यूसर अरुण ने कहा, ‘‘हेलिकॉप्टर शॉट की उसने काफी प्रैक्टिस की थी। एक दिन उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। हमें लगा आराम करेगा, लेकिन वह जुटा रहा। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण फिल्म में देरी हो।’’

‘धोनी की तरह जमीन पर लेट जाता था सुशांत’

पांडे ने कहा, ‘‘छोटी-छोटी चीजों में अंतर न आए, इसलिए वह माही से काफी सवाल पूछता था। दोनों बिहार से ही थे, इसलिए तालमेल भी शानदार था। मैं, माही और सुशांत दिल्ली में धोनी के एयर इंडिया वाले मकान में गए थे। माही घर में जहां बैठते थे और खाना खाते थे, किरदार में ढलने के लिए सुशांत भी उनकी तरह वैसा ही करते थे। घर में एक जगह ऐसी थी, जहां धोनी जमीन पर लेट जाते थे। सुशांत ने भी वैसा ही किया। धोनी के किरदार को निभाने के लिए वे खुद को खुशनसीब मानते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा, वह इतना जिंदादिल था।’’

कोहली ने कहा- खबर सुनकर मुझे सदमा लगा

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘‘सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है। वे युवा और प्रतिभाशाली एक्टर थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।’’ वहीं, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, ‘‘सुशांत के बारे में सुनकर मुझे सदमा लगा है। वे हमारे बीच नहीं रहे, यह मानना मुश्किल है।’’

Shocked and sad to hear about the loss of Sushant Singh Rajput.

Such a young and talented actor. My condolences to his family and friends. May his soul RIP. 🙏 pic.twitter.com/B5zzfE71u9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 14, 2020

Shocked to hear about Sushant Singh Rajput. This is so difficult to process. May his soul RIP and may god give all the strength to his family and friends 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) June 14, 2020

Life is fragile and we don’t know what one is going through. Be kind. #SushantSinghRajput Om Shanti pic.twitter.com/zJZGV96mmb — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 14, 2020

This is distressing, can’t come to terms that this has happened. Really disturbing. Brilliant actor RIP brother. pic.twitter.com/eGImqT7SNN — Rohit Sharma (@ImRo45) June 14, 2020