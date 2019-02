ड्यूनेडिन. न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने वनडे में क्रिकेट में अपने देश के लिए नया रिकॉर्ड बना दिया है। वे पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग के 8007 रन को पीछे छोड़ न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में 81 गेंद में 69 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने आठ हजार रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। वनडे में उनके 8026 रन हो गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 88 रन से हराकर सीरीज को 3-0 से जीत लिया।

टेलर ने 2006 में वनडे में डेब्यू किया था

34 साल के टेलर ने 47वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 2006 में डेब्यू किया था। 13 साल के करियर में टेलर ने 203 पारियों में 48.34 की औसत से रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 20 शतक लगाए। वे देश के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल (16) हैं।

