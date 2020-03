Dainik Bhaskar Mar 08, 2020, 03:32 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान रविवार को हुआ। चोट से उबरने के बाद शिखर धवन और हार्दिक पंड्या की वापसी हो गई है।



टीम इस प्रकार है

शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, विराट कोहली (कप्तान), लोकेश राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव और शुभमन गिल।

#TeamIndia for 3-match ODI series against SA - Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Virat Kohli (C), KL Rahul, Manish Pandey, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah, Navdeep Saini, Kuldeep Yadav, Shubman Gill. pic.twitter.com/HD53LRAhoh