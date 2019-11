Dainik Bhaskar Nov 25, 2019, 12:15 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोमवार को खुलासा किया कि, दौड़ने के मामले में रविंद्र जडेजा को हराना नामुमकिन है। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर ये बात लिखी।

भारतीय कप्तान ने इसके लिए एक फोटो शेयर किया है। इसमें वह, जडेजा और ऋषभ पंत के साथ दौड़ते नजर रहे हैं। लेकिन तीनों में सबसे आगे जडेजा हैं। विराट ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, "ग्रुप कंडीशनिंग सेशन मुझे पसंद हैं। जब आपके ग्रुप में जड्डू (रविंद्र जडेजा) हैं तो उनको हराना लगभग असंभव हैं।"

Love group conditioning sessions. And when Jaddu is in the group, it’s almost impossible to outrun him 😃👌. @RishabhPant17 @imjadeja pic.twitter.com/QMK4nysoFh