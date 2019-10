Dainik Bhaskar Oct 02, 2019, 12:09 PM IST

खेल डेस्क. देश आज (2 अक्टूबर) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। इसके साथ ही देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत हुए भी पांच साल पूरे हो गए। इस मौके पर टीम इंडिया ने भी राष्ट्रपिता को याद करते हुए 'स्वच्छ भारत अभियान' में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ी अपनी जर्सी पर स्वच्छ भारत अभियान का स्टीकर लगाकर खेलने उतरे।

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए भारतीय टीम के स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेने की जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता क्रांति के 5 साल पूरे होने पर #टीम इंडिया ने फिर से #स्वच्छभारतअभियान में हिस्सा लिया।' अपने ट्वीट के साथ #गांधीजयंती और #स्वच्छभारत भी लिखा।

#TeamIndia joins the #SwachhBharatAbhiyaan again as the sanitation revolution completes 5 years on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary.#GandhiJayanti #SwachhBharat pic.twitter.com/FvUV7WLbXz