नईम हसन के हेलमेट पर लगी थी शमी की गेंद

लिटन दास रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे थे

Dainik Bhaskar Nov 22, 2019, 06:03 PM IST

खेल डेस्क. कोलकाता टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को बांग्लादेश की पहली पारी 30.3 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। मैच के दौरान दर्शक उस वक्त हैरान हो गए जब बांग्लादेशी बल्लेबाज के हेलमेट पर गेंद लगने के बाद भारतीय फिजियो नितिन पटेल ने उन्हें आकर देखा। बीसीसीआई ने इस घटना का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। जिस पर फैंस ने भी खूब कमेंट्स किए। इसे शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा, 'अंत में सब सिर्फ इसी के बारे में है...#स्पिरिट ऑफ क्रिकेट'।

ये घटना 22.1 ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर हुई, जब नईम हसन के हेलमेट पर गेंद लग गई। इस वक्त बांग्लादेशी टीम का स्कोर 6 विकेट पर 73 रन था। हेलमेट पर गेंद लगने के बाद नईम ने उसे उतार दिया। उन्हें असहज देख सेंकड स्लिप पर फील्डिंग कर रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली करीब आए और उन्होंने पवेलियन की ओर इशारा करते हुए भारतीय फिजियो को बुला लिया। इसके बाद नितिन पटेल वहां आए और उन्होंने नईम की जांच की। बांग्लादेश के फिजियो थोड़ी देर पहले ही रिटायर्ड हर्ट हुए लिटन दास के साथ थे, इस वजह से वे मैदान पर नहीं आ सके।

लिटन दास हो गए थे रिटायर्ड हर्ट

इससे पहले 20.3 ओवर में शमी की गेंद लिटन दास के हेलमेट पर लगी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट उतार दिया था। हालांकि फिजियो की जांच के बाद वे दोबारा खेलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अगली 6 गेंदें भी खेलीं। लेकिन इसके बाद असहज महसूस होने पर उन्होंने अंपायर से बात की और वे रिटायर्ड हर्ट होकर लौट गए। उनकी जगह पर मेहदी हसन कन्कशन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बनकर मैदान पर खेलने उतरे।

In the end, it's all about the #SpiritOfCricket.#TeamIndia physio, Mr. Nitin Patel attends to Nayeem after he gets hit on the helmet.#PinkBallTest pic.twitter.com/pFXsUfXAUY — BCCI (@BCCI) November 22, 2019

बांग्लादेश की पहली पारी 106 रन पर सिमटी

मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उसकी पूरी टीम 30.3 ओवरों में 106 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन शादमान इस्लाम (29), लिटन दास (24) और नईम हसन (19) ने बनाए। इन्हें छोड़ कोई अन्य बल्लेबाज दो अंकों में रन नहीं बना सका। भारत की ओर से ईशांत शर्मा ने 5/22, उमेश यादव ने 3/29 और मो. शमी ने 2/36 विकेट लिए।

बीसीसीआई के ट्वीट पर यूजर्स के रिएक्शन

This is what cricket is all about! — Cricket Jarvis (@CricketJarvis) November 22, 2019

Absolutely best very good very nice and very beautiful — Mohan mall (@Mohanmall3) November 22, 2019

Refreshing approach and this is what makes the game great as it is 👍 — ShapathShah (@Shapathgshah1) November 22, 2019