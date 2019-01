पुजारा ने इस सीरीज में 521 रन बनाए। उन्हें आखिरी टेस्ट में 193 रन की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। साथ ही 500+ स्कोर करने के लिए मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी दिया गया।

Get those feet tapping. The Bharat Army gave the team a welcome in their own style - and needless to say, #TeamIndia joined in 😁😁 - - @28anand gets us visuals straight from the hotel 👌👌



Watch the full video here ----> https://t.co/a0vlmo5Gmg pic.twitter.com/N8likfSmDN