विराट को कैप देकर धोनी ने टीम के सभी मेंबर्स को बांटी कैप, केदार ने कैप लेकर पूर्व कप्तान को ऐसे किया सेल्यूट

स्पोर्ट्स डेस्क ( ). के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मैच से पहले टीम इंडिया ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान टीम के पूर्व कप्तान ने टीम के कप्तान और बाकी प्लेयर्स को आर्मी कैप की तरह दिखने वाली स्पेशल कैप सौंपी। इसके अलावा इस मैच से मिली फीस को भी प्लेयर्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान कर दिया। इस मैच के साथ ही टीम इंडिया ने एक नई पहल की शुरुआत भी की। जिसके तहत अब अब से वो हर साल एक मैच सुरक्षाबलों के सम्मान में इसी तरह खेलेगी।

केदार जाधव ने कैप लेकर किया धोनी को सेल्यूट...

- मैच में टॉस होने के बाद पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय टीम के मेंबर्स के बीच खास तरह की कैप बांटी गई। ये कैप टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्राप्त एमएस धोनी ने बांटी।

- धोनी ने एक-एक करके सभी प्लेयर्स के बीच खासतौर पर तैयार एक कैप बांटी, जो दिखने में बिल्कुल आर्मी कैप की तरह थी। उन्होंने प्लेयर्स के अलावा सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को भी ये कैप सौंपी। इस दौरान सभी प्लेयर्स ने एक लाइन में खड़े होकर ये कैप ली।

- टीम के सभी मेंबर्स को जब धोनी ने कैप दे दी तो उसी लाइन के आखिरी में उन्हें एकबार फिर टीम के कप्तान विराट खड़े मिले, जिन्होंने धोनी को भी ये कैप सौंपी। दरअसल सारे प्लेयर्स को कैप सौंपने वाले धोनी ने अबतक ये स्पेशल कैप नहीं पहनी थी, इसी वजह से विराट ने उन्हें ये कैप सौंपी।

- धोनी जब प्लेयर्स को कैप दे रहे थे, तो इस बीच केदार जाधव ने कैप मिलने के बाद बिल्कुल आर्मी स्टाइल में खड़े होकर धोनी को सेल्यूट भी किया।

रांची वनडे से शुरू हुई टीम की नई परंपरा

- रांची के JSCA (झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन) स्टेडियम में हुए इस मैच के साथ ही टीम इंडिया में एक नई परंपरा की शुरुआत भी हो गई। सुरक्षाबलों के सम्मान के लिए टीम इंडिया अब से हर साल एक मैच इसी तरह स्पेशल आर्मी कैप पहनकर खेला करेगी।

#TeamIndia will be sporting camouflage caps today as mark of tribute to the loss of lives in Pulwama terror attack and the armed forces