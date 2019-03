रांची. भारतीय टीम ने रांची के जेएससीए स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय टीम इस मैच में आर्मी कैप पहनकर मैच खेल रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने आर्मी कैप टीम के साथियों को बांटी। धोनी को कप्तान विराट कोहली ने कैप दी। टीम मैनेजमेंट ने मैच फीस शहीदों के परिजनों को देने का फैसला किया है। पांच वनडे की सीरीज में भारत पहले दो मैच जीतकर 2-0 से आगे है।

#TeamIndia will be sporting camouflage caps today as mark of tribute to the loss of lives in Pulwama terror attack and the armed forces



And to encourage countrymen to donate to the National Defence Fund for taking care of the education of the dependents of the martyrs #JaiHind pic.twitter.com/fvFxHG20vi