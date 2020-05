दैनिक भास्कर May 09, 2020, 04:06 PM IST

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोनावायरस की वजह से परेशानी झेल रहे 4 हजार गरीबों की आर्थिक मदद की है। इसमें बीएमसी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल हैं। सचिन ने मदद के तौर पर कितनी राशि दी है, इसका पता नहीं चला है। उन्होंने हाई-5 यूथ फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ के जरिए सहायता मदद पहुंचाई।

हाई-फाइव यूथ फाउंडेशन ने गरीबों की मदद करने के लिए सचिन की तारीफ की। फाउंडेशन ने ट्वीटर पर लिखा- धन्यवाद सचिन, एक बार फिर साबित हो रहा है कि खेल करूणा को प्रोत्साहित करता है। हमारे कोविड-19 फंड में आपने जो दान दिया है, उससे 4000 कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी।

Thanks @sachin_rt for proving once again that #sports encourages compassion! Your generous donation towards our #COVID19 fund enables us to financially aid 4000 underprivileged people, including children from @mybmc schools. Our budding sportspersons thank you, Little Master!😊