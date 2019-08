Dainik Bhaskar Aug 11, 2019, 07:45 PM IST

खेल डेस्क. थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने अंतरराष्ट्रीय टी-20 में लगातार 17वीं जीत दर्ज की। उसने ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के लगातार 16 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। थाईलैंड ने चार देशों की सीरीज के पांचवें मैच में नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को अपने नाम किया। नीदरलैंड की टीम 58 रन ही बना सकी थी। लक्ष्य को थाईलैंड ने 8 ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज में आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम भी खेल रही है।

थाईलैंड जुलाई 2018 से नहीं हारा। इस दौरान उसने यूएई को सबसे ज्यादा 3 बार हराया। उसने पिछले दो मुकाबलों में आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराया।

Most consecutive wins in all of T20I cricket: THAILAND WOMEN: 17 👏 Australia Women: 16 Zimbabwe Women: 14* England Women: 14 New Zealand & Australia Women: 12 https://t.co/XU54CmaISv

ऑस्ट्रेलिया एक बार लगातार 12 मैच भी जीता था

ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2014 से अगस्त 2015 तक लगातार 16 टी-20 जीते थे। लगातार 10 से ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों में इंग्लैंड, जिम्बाब्बे और न्यूजीलैंड शामिल है। जिम्बाब्बे की टीम लगातार 14 मैच जीत चुकी है। वह थाईलैंड के इस रिकार्ड को तोड़ सकती है। अन्य टीमों के जीतने का सफर खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले साल लगातार 12 मैच भी जीते थे।

A world record 17th T20I win in a row for Thailand.



Most important are the last two of those wins, vs IRE & NED, who Thailand will face in Group B of the T20 World Cup qualifier, starting Aug 31 pic.twitter.com/osXsfINNWf