Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 06:19 PM IST

खेल डेस्क. महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने गुरुवार को जारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। वे पिछले साल ए-ग्रेड में थे। बोर्ड के इस फैसले के थोड़ी देर बाद ही ट्विटर पर #ThankYouDhoni और #MSDhoni ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा- क्या, एक युग को अंत हो गया....धोनी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर...रांची या वाइजैग में उनका आखिरी अंतरराष्ट्र्रीय मैच आयोजित कर उन्हें सम्मानजनक विदाई दें।

दूसरे यूजर ने लिखा- शानदार और अतुलनीय युग का अंत। एक और यूजर ने लिखा- ऐसा खिलाड़ी, जिसने टीम को हमेशा व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ऊपर रखा। ऐसा नहीं है कि फैन उन्हें विदाई देने की ही बात कर रहे हैं, कुछ फैंस ने बोर्ड के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल करने की बात लिखी।

यूजर ने लिखा- धोनी बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट मैच फिनिशर

एक यूजर ने लिखा- हैरान करने वाली बात कि धोनी को बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्र्रैक्ट में शामिल नहीं किया। वे इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिसने टी-20 और वनडे विश्व कप जीता। धोनी बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट मैच फिनिशर, बेस्ट कप्तान। बहुत मुश्किल हो रहा है, यकीन करने में।

Unbelievable!!!! did not include him in BCCI Grad List. #Dhoni one &only captain to win ICC champion trophy, WT20, WC 50-overs. Dhoni World Best Wicketkeeper/World Best Finisher Batsman/World Best Captain/Very Very Hard to believe the decision by BCCI #BCCI #MSDhoni @ChennaiIPL pic.twitter.com/4T8dYYTq9b