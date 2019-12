Dainik Bhaskar Dec 28, 2019, 03:23 PM IST

खेल डेस्क. न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट उंगली में फ्रैक्चर के चलते मेलबर्न टेस्ट खत्म होने के बाद घर लौटेंगे। शनिवार को बल्लेबाजी के दौरान उनके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली (इंडेक्स फिंगर) फ्रैक्चर हो गई। इस वजह से बोल्ट 3 जनवरी से सिडनी में शुरू हो रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट में नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि कर दी है।

Trent Boult will return home to New Zealand following the 2nd Test after suffering a fracture to the second-metacarpal of his right hand while batting on day three.



He will require around four weeks of rehabilitation.



A replacement player will be confirmed in due course. pic.twitter.com/KSP66LTCub