खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में रविवार (16 जून) को हुए अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 89 रन (डकवर्थ लुईस नियम) से हरा दिया। यह वर्ल्ड कप में भारत की पाक पर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2015 में भारत को 76 रन से जीत मिली थी। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 336/5 रन (50 ओवर) बनाए थे। पाकिस्तानी पारी के दौरान हुई बारिश के बाद उसे 40 ओवरों में 302 रन का नया लक्ष्य दिया गया, जिसके जवाब में वो 212/6 रन ही बना सकी। मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वनडे करियर में 11 हजार रन भी पूरे कर लिए। मुकाबले के दौरान भारत के पक्ष में ऐसी कई चीजें हुईं जो मैच का टर्निंग पॉइंट बन गईं।

टॉस जीतकर पाकिस्तान की पहले फील्डिंग

मैच में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जबकि मैच से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने उन्हें टॉस जीतने पर पहले बैटिंग करने की सलाह दी थी। मैच से पहले एक ट्वीट में इमरान ने लिखा था, 'सबसे अहम बताय ये है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पहले बैटिंग करना।' लेकिन फिर भी सरफराज ने टॉस जीतकर फील्डिंग को चुन लिया। उनका यही फैसला पाकिस्तान के लिए गलत और भारत के लिए शानदार साबित हो गया। इसके बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 336/5 रन बना दिए। खास बात ये है कि साल 2017 में चैम्पियन्स ट्रॉफी के फाइनल मैच में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, तब भी उसने पहले बैटिंग की थी। हालांकि मैच के बाद विराट ने भी यही कहा कि अगर वे टॉस जीतते तो वे भी पहले फील्डिंग करना चाहते। क्योंकि पहली पारी के दूसरे हाफ में गेंद टर्न हो रही थी।

रोहित शर्मा को मिला जीवनदान

मैच में भारत की पारी के दौरान 10वें ओवर में पाकिस्तानी फील्डर्स ने रोहित को आउट करने का सुनहरा मौका गंवा दिया। लोकेश राहुल ने लेग साइड पर एक रन लिया। इसी बीच रोहित दूसरा रन लेने के लिए आधी पिच तक आ गए, लेकिन फखर ने गेंद को विकेटकीपर के पास फेंकने की बजाए बॉलर एंड पर फेंक दिया। जिससे रोहित बच गए। इसके बाद रोहित ने पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई मौका नहीं दिया और जबरदस्त बैटिंग करते हुए अपने वनडे करियर का 24वां शतक लगाया। वे 113 बॉल पर 140 रन बनाकर आउट हुए। जब उन्हें जीवनदान मिला था तब वे सिर्फ 32 रन पर खेल रहे थे।

भुवी के बाहर होने पर विजय शंकर का आना

पाकिस्तान की पारी के दौरान पांचवां ओवर फेंक रहे भुवनेश्वर कुमार चोटिल हो गए। इसके बाद उनके ओवर की बाकी बची दो गेंदें फेंकने के लिए विजय शंकर को लाया गया। आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर इमाम उल हक को आउट कर दिया। इसके साथ ही वे वर्ल्ड कप में अपनी पहली ही बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए। उनसे पहले बरमूडा के मलाची जोन्स और ऑस्ट्रेलिया के इयान हार्वे ऐसा कर चुके हैं।

कुलदीप यादव ने तोड़ी बाबर और फखर की साझेदारी

13 रन पर पहला विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तानी टीम दबाव में थी, लेकिन इसके बाद फखर जमान और बाबर आजम ने मिलकर पारी को संभाल लिया। दोनों ने मिलकर तेजी से बैटिंग करते हुए दूसरे विकेट के लिए 113 बॉल पर 104 रन जोड़ दिए। दोनों की बैटिंग देखकर भारतीय खेमा चिंता में पड़ गया था, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव ने लगातार दो ओवरों में दोनों के विकेट लेकर पाकिस्तान पर दबाव बना दिया। 24वें ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने बाबर आजम (48) को बोल्ड किया, इसके बाद 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर फखर को चहल के हाथों कैच करा दिया।

हार्दिक पंड्या के दो बॉल पर दो विकेट

भुवनेश्वर के चोटिल होने पर हार्दिक पंड्या ने भारत के लिए पांचवें बॉलर की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद हाफिज और शोएब मलिक को लगातार दो गेंदों पर आउट किया। 26वें ओवर की पांचवीं बॉल पर उन्होंने हाफिज और आखिरी बॉल पर शोएब मलिक को आउट किया। पंड्या के दिए इन झटकों से पाकिस्तानी टीम उबर नहीं सकी और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पंड्या ने 8 ओवरों में 44 रन देकर दो विकेट लिए। कुलदीप और पंड्या की जबरदस्त बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने अपने चार अहम विकेट 20 गेंद के अंदर खो दिए और वो जीत से दूर हो गई।

