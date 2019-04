Dainik Bhaskar Apr 16, 2019, 11:24 AM IST

पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने कहा- पंत कुछ ही ओवरों में मैच को पलट सकते हैं

श्रीकांत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का चयन किया था

खेल डेस्क. इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक होने वाले 12वें वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई। 15 सदस्यीय टीम में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को चुना गया। उन्हें ऋषभ पंत के ऊपर तरजीह दी गई। टीम चयन पर पूर्व कप्तान और चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, "पंत को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं देखकर हैरान हूं। वहीं, संजय मांजरेकर ने कहा कि कार्तिक का चयन होना आश्चर्यजनक है।

श्रीकांत ने कहा, "पंत कुछ ही ओवरों में मैच को पलट सकते हैं। मध्यक्रम को गहराई देने के लिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को चुना जा सकता था।" श्रीकांत 2008 से 2012 तक मुख्य चयनकर्ता भी थे। उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का चयन किया था।

Very surprised to see that @RishabPant777 not included in the world cup squad! He can change a game within a matter of few overs, would have also liked to see the likes of either Gill or Iyer included in the squad just to add more depth to the Middle order — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) April 15, 2019

मांजरेकर ने कहा- विजय शंकर भाग्यशाली खिलाड़ी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, "टीम चयन करके सबको खुश रखना मुमकिन नहीं, लेकिन दिनेश कार्तिक का टीम में होना आश्चर्यजनक है। चयनकर्ता उन्हें लेकर निरंतरता नहीं दिखाने के दोषी हैं। वे वर्ल्ड कप में चयन से पहले जनवरी में टीम से बाहर कर दिए गए थे। विजय शंकर टीम में जगह पाने वाले भाग्यशाली खिलाड़ी हैं।"

It’s impossible to keep everyone happy with team selections but Karthik inclusion surprising. Selectors guilty of showing no consistency in his case. Discarded after Jan 2019 to select straight for the WC. Shankar is a lucky man to make it. #CricketLive #StarSports — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) April 15, 2019

'पंत टेस्ट टीम में, लेकिन वनडे में नहीं'

क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा, "पंत भी थोड़े भ्रमित होंगे कि एक ओर वे टेस्ट टीम में पहले पसंदीदा विकेटकीपर हैं, दूसरी ओर उनके लिए वनडे टीम में जगह नहीं।" आमतौर पर टेस्ट में विकेटकीपिंग को सबसे मुश्किल माना जाता है।

While Pant will be a bit confused given that he is the test keeper but has been left out on wicketkeeping skills, this caps an astonishing sequence of events for Dinesh Karthik. From being down and out in life to being at the World Cup. It is a story of hope. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 15, 2019

शंकर को बिना आजमाए चौथे नंबर के लिए चुना : आकाश

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, "भारत ने विजय शंकर को नंबर चार के लिए चुना है। यह भी नहीं देखा गया कि यह काम करेगा या नहीं। कार्तिक को धोनी के विकल्प के रूप में चुना गया है। टीम में कोई चौथा तेज गेंदबाज नहीं है। दिलचस्प विकल्प। उम्मीद करेंगे कि यह काम करेगा। गुड लक।"

So, India has picked Shankar as #4 option. Without really knowing if it’ll work. DK will play only when Dhoni isn’t available. And no fourth seamer. Interesting choices. Hope it works. ☺️🤗Good luck 👍🙌 #CWC — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 15, 2019

शमी 4 महीने पहले वनडे स्कीम में नहीं थे : कैफ

2003 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य मोहमम्द कैफ ने कहा, "चार महीने पहले मोहम्मद शमी वनडे स्कीम में नहीं थे, लेकिन कुछ बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने वर्ल्ड कप में अपना नाम सुनिश्चित किया। कई खिलाड़ियों के लिए थोड़ी निराशा होगी। टीम इंडिया को शुभकामनाएं।"