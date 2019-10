उमर श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दोनों टी20 मैच में खाता भी नहीं खोल सके

कुल 83 टी20 मैच में उमर 10 बार शून्य पर आउट हुए, अफरीदी 8 बार हुए थे

Dainik Bhaskar Oct 08, 2019, 01:28 PM IST

खेल डेस्क. पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल टी-20 क्रिकेट में 10 बार शून्य पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज में उमर लगातार दो बार 0 पर पवैलियन लौटे। इसके पहले सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम था। अफरीदी 8 बार जीरो पर डग आउट में लौटे थे।



मिस्बाह उल हक ने हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बनने के बाद उमर अकमल को पाकिस्तान टीम में वापस बुलाया। वनडे सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला था। पांच और सात सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टी-20 हुए। इन दोनों ही मैचों में अकमल 0 पर आउट हुए। सोशल मीडिया पर भी उनका मजाक बना। कुल 83 टी-20 इंटरनेशनल मैच में अकमल 10 बार शून्य पर आउट हुए। इसके पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम था। वे कुल 99 टी-20 में 8 बार जीरो पर पवैलियन लौटे थे।

Sir Umar Akmal is the most dangerous player,,,,,,,for his own team

#PAKvsSL pic.twitter.com/2YHg4R8SN4 — Syed Ali Sarim 🇵🇰🇵🇰 (@imAviator) October 7, 2019

2 matches or mil jaain then Akmal will be on TOP. #PAKvsSL #UmarAkmal pic.twitter.com/apSJMMjhJF — Muzmmal Abbas Warraich (@MuzmmalWarraich) October 8, 2019

Thanks Sir Umar Akmal For Visiting Gaddafi Stadium Lahore , He Comes , Inspected The Pitch , Faced 1 Ball And Gone...

Again Thank You Sir Umar Akmal

#PakvSL pic.twitter.com/jWnLZaJkfi — Moeen Saqi 🇵🇰 (@moeensaqi1047) October 5, 2019

मिस्बाह की आलोचना

उमर की टीम में वापसी पर उनकी जितनी आलोचना हो रही है, उससे कहीं ज्यादा मिस्बाह निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि मिस्बाह ने उन प्लेयर्स को टी-20 टीम में जगह दी जो न तो फिट हैं और न उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया। उमर और अहमद शहजाद की खराब फील्डिंग भी पाकिस्तान की दोनों मैचों में हार की वजह बनी। दोनों ने एक-एक कैच भी छोड़ा। मिस्बाह ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन टीम बनाने का वादा किया था। आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में जगह दी।