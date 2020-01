Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 02:25 PM IST

खेल डेस्क. भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच खेल रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बिना विकेट खोए पचास से ज्यादा रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल और दिव्यांश सक्सेना क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए हैं। जापान के खिलाफ उतरे कुमार कुशाग्र, शाश्वत रावत और विद्याधर पाटिल को टीम से बाहर किया गया है। इन तीनों के स्थान पर दिव्यांश सक्सेना, अथर्व अंकोलेकर और सुशांत मिश्रा को मौका मिला।

भारत के दो मैच से 4 अंक हैं और ग्रुप-ए में पहले स्थान पर है। वहीं, न्यूजीलैंड ने दो मैच खेले हैं और उसके तीन अंक हैं। उसका जापान के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले थे।

News from the toss in Bloemfontein!



New Zealand win the toss and will bowl.#U19CWC | #INDvNZ | #FutureStars pic.twitter.com/73s97IkOVW