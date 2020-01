Dainik Bhaskar Jan 19, 2020, 01:57 PM IST

खेल डेस्क. अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भारत का पहला मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। यशस्वी जायसवाल और दिव्यांश सक्सेना क्रीज पर हैं। यह मुकाबला ब्लोमफॉनटेन में खेला जा रहा है। 4 बार की विजेता भारत को इस बार भी खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय टीम ने पहला खिताब 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता था। पिछली बार 2018 में भारत ने पृथ्वी शॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था।

India’s opening pair make their way to the middle.#U19CWC | #INDvSL | #FutureStars pic.twitter.com/js7V92qPZo