खेल डेस्क. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) को पहली बार वनडे अंतरराष्ट्रीय टीम का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा ओमान को भी वनडे दर्ज मिल गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबलों में ओमान ने अपने सभी तीन और यूएसए ने तीन में से दो मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ओमान ने नामिबिया, यूएसए और पिछली बार एशिया कप खेलने वाली हॉन्गकॉन्ग को हराया है।

Behind the scenes as #TeamUSA🇺🇲 sing the team song to celebrate gaining One Day International status and securing a place in the Top 20 of the World at #WCL2 today in Namibia! 🙌💪 pic.twitter.com/msPNb9Gnxb