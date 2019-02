खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान उड़ाते हुए नजर आए। यह कम ही लोगों को मालूम है कि ख्वाजा एक क्वालिफाइड पायलट भी हैं। इस काबिलियत का परिचय उन्होंने एयरबस ए380 उड़ाकर दिया। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया (सीए) ने विमान उड़ाते हुए ख्वाजा के एक वीडियो को ट्वीट किया। विमान को लैंड कराते वक्त विमान लड़खड़ाया। उन्होंने इस प्रतिभा को सबके सामने लाकर यह संकेत तो जरूर दे दिया है कि क्रिकेट के बाद उनका करियर यह भी हो सकता है।

Watch as qualified pilot Usman Khawaja puts his flying skills to the test, taking control of the largest passenger aircraft in the world!@Uz_Khawaja | @Qantas pic.twitter.com/gg8MerqebM