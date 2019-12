Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 07:58 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। इस बात की घोषणा उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए की। अपने बयान में उन्होंने कहा 'मैं घोषणा करना चाहता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा। मुझे लगता है कि इस शानदार यात्रा को रोकते हुए रिटायरमेंट लेने का यही सही समय है'। चार टेस्ट मैचो की इस सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा।

फिलेंडर ने आगे कहा, 'इस वक्त मेरा पूरा ध्यान और ऊर्जा इंग्लैंड को हराने के लिए मेरी टीम की मदद करने पर है और इसके लिए मैं बहुत उत्साहित भी हूं।' फिलेंडर ने अपने 12 साल से ज्यादा लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में दक्षिण अफ्रीका की ओर से तीनों फॉर्मेट में कुल 97 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 261 विकेट लिए, साथ ही 1784 रन भी बनाए।

Proteas all-rounder Vernon Philander (@VDP_24 ), has called time on an exemplary international career with the announcement of his retirement from all forms of international cricket at the end of the Test series against England in January 2020.#BigVernRetires#Thread pic.twitter.com/GqRDtXHqsx