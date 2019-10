Dainik Bhaskar Oct 25, 2019, 07:11 PM IST

बेंगलुरु. कर्नाटक ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। शुक्रवार को बेंगलुरु में खेला गया फाइनल बारिश से प्रभावित रहा। तमिलनाडु ने पहले बैटिंग करते हुए 49.5 ओवर में 252 रन बनाए। कर्नाटक ने 23 ओवर में 146 रन बनाए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका। वीजेडी नियम के आधार पर कर्नाटक का लक्ष्य 23 ओवर में 87 रन माना गया। इसी आधार पर उसे 60 रन से जीत मिली। कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन ने जन्मदिन पर हैट्रिक समेत पांच विकेट लिए। लोकेश राहुल ने नाबाद 52 रन बनाए।

तमिलनाडु का औसत प्रदर्शन

तमिलनाडु की शुरुआत खराब रही। मुरली विजय शून्य पर मिथुन का शिकार बने। रविचंद्रन अश्विन भी 8 रन ही बना सके। अभिनव मुकुंद ने 85, बाबा अपराजित ने 66 और विजय शंकर ने 38 रन बनाए। अंतिम ओवर में मिथुन ने तीन लगातार गेंदों पर शाहरुख खान, एम. मोहम्मद और एम. अश्विन के विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की। लिस्ट ए क्रिकेट में यह उनकी पहली हैट्रिक और पहली बार ही पांच विकेट हैं। कर्नाटक ने घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट (विजय हजारे ट्रॉफी) चौथी बार जीता है। इसके पहले, 2013-14, 2014-15 और 2017-18 में भी कर्नाटक ही विजेता रहा था।

