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विजय हजारे ट्रॉफी:18 फरवरी से खेला जा सकता है टूर्नामेंट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाले वेन्यू पर ही होंगे मैच

मुंबई2 घंटे पहले
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कर्नाटक ने 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की थी। उन्होंने फाइनल में तमिलनाडु की टीम को हराया था। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
कर्नाटक ने 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की थी। उन्होंने फाइनल में तमिलनाडु की टीम को हराया था। (फाइल फोटो)

भारत का घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 18 फरवरी से हो सकता है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने क्रिकबज से कहा कि टूर्नामेंट के दौरान लीग मैच मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, इंदौर और बेंगलुरु और केरल के कोच्चि में हो सकते हैं। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

विजयवाड़ा, हैदराबाद में महिलाओं के मैच
वहीं, विजयवाड़ा, हैदराबाद और पुणे में BCCI महिलाओं के मैच कराने की सोच रहा है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI कुछ टायर-2 शहरों पर भी नजर बनाए हुए, जहां पर आसानी से होटलों में बायो-बबलल तैयार किए जा सकते हैं। क्रिकबज के मुताबिक बोर्ड दिल्ली और चंडीगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से वहां मैच नहीं करवा सकता है।

38 मेन्स और 37 वुमन्स टीमों को 6 क्लस्टर में बांटा जाएगा
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तरह विजय हजारे ट्रॉफी में भी 38 मेन्स और 37 वुमन्स (महिलाओं में सर्विसेज की टीम नहीं है) की टीम को 6 क्लस्टर में बांटा जाएगा। एक क्लस्टर की टीम एक वेन्यू पर मैच खेलेगी। इसमें से ज्यादातर मैच डे ही होंगे। हालांकि, इनमें से कई स्टेडियम में डे-नाइट मैच करना की भी क्षमता है।

87 साल में पहली बार नहीं होगी रणजी ट्रॉफी
शनिवार को BCCI ने सभी स्टेट एसोसिएशन से बात की थी। साथ ही इस साल समय नहीं होने के कारण रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला किया था। यह 87 में पहली बार है जब रणजी ट्रॉफी आयोजित नहीं करवाई जा रही है। रणजी के कम से कम 70 दिन की जरूरत होती। जबकि, विजय हजारे ट्रॉफी 34 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल में IPL के 14वें सीजन की शुरुआत हो सकती है।

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