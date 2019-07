Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 06:46 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय बैंकों से 9 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी विजय माल्या ने क्रिकेटर क्रिस गेल के साथ फोटो शेयर की। इसके बाद माल्या सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा। गेल ने शनिवार को तस्वीर शेयर की। सोशल मीडिया यूजर्स ने माल्या को चोर बताया। माल्या ने जवाब में लिखा, ‘मैं पैसा लौटाने की बात कह चुका हूं। भारतीय बैंकों से कहो कि वे अपना पैसा वापस लें।’

यह फोटो फॉर्मूला-1 ब्रिटिश ग्रां प्री 2019 के वेन्यू में खींची गई थी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर गेल ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि बिग बॉस के साथ मिलना एक अच्छा अनुभव रहा। माल्या की आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम है। क्रिस गेल इस टीम का हिस्सा हैं।

Great to catch up with the Universe Boss and my dear friend. For all those of you losers who call me CHOR, ask your own Banks to take their full money that I am offering for the past one year. Then decide on who is CHOR.

'बैंकों से कहो कि वे अपना 100% पैसा वापस लें'

एक यूजर ने लिखा, 'माल्या बहुत बड़े देशभक्त हैं। वह केवल भारतीयों से चोरी करते हैं।' माल्या ने जवाब देते हुए लिखा, ‘‘प्लीज रुक जाओ और मुझे चोर कहने से पहले अपने फैक्ट्स सही करो। वे सभी हारे हुए लोग जो मुझे चोर कहते हैं, अपने बैंकों से पूछो कि वे उस 100 फीसदी कीमत को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, जिसे मैं एक साल से ऑफर कर रहा हूं। इस सबके बाद फैसला करना कि चोर कौन है?’’

For all those who saw my photo with the universe boss and my dear friend @henrygayle and commented, please pause and get your facts right about my being your CHOR. Ask your Banks why they are not taking 100 percent of the money I have been offering.