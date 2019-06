शिखर धवन के चोटिल होने पर टीम में विजय शंकर की एंट्री हुई

शंकर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ की थी धीमी बैटिंग



Dainik Bhaskar Jun 27, 2019, 04:56 PM IST

खेल डेस्क. वर्ल्ड कप 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के लिए भारतीय टीम में एकबार फिर ऑलराउंडर विजय शंकर को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई। लेकिन ये बात कई भारतीय समर्थकों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी और वे नाराज होकर उन्हें ट्रोल करने लगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में चोटिल हुए शिखर धवन की जगह पर विजय शंकर को टीम में लिया गया था। जिसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के दोनों मैच खेले। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 15 बॉल पर 15 रन बनाए थे, साथ ही 2/22 विकेट लिए थे। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ वे 41 बॉल पर 29 रन ही बना सके थे। उनकी सुस्त बल्लेबाजी फैंस को जरा भी पसंद नहीं आई और वे उनकी जगह पर ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा या दिनेश कार्तिक को टीम में लेने का समर्थन करने लगे। इसी वजह से विंडीज के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में उनका नाम देखकर फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे।

#INDvsWI

Me trying to understand why Vijay Shankar is still in the team: pic.twitter.com/AJWYKUlHl2 — Jagriti Gambhir (@iamjagriti_) June 27, 2019

Unke pass

Sub ke sub hard HITTERS



Aur apne pass

Rahul, vijay shanker , kedhar etc#INDvWI #CWC19 pic.twitter.com/ddYjMjxfFY — నా కామెంట్ నా ఇష్టం (@pichhimalokam) June 27, 2019

Why Shankar again?!?!!? There are better players at your disposal - Karthik, Pant, Jadeja... pic.twitter.com/wbmop36V8u — ᴬʰⁱˡᵃʳⁱᵒᵘˢ (@Ahilarious) June 27, 2019

when #vijayshankar fails fo perform each time and show his level ..kohli to shankar...#indvsafg pic.twitter.com/R2dzdd9kOf — Deepak Rawat (@DeepakR96443770) June 23, 2019

#VijayShankar The secret crush of virat kohli .. pic.twitter.com/h6OsSWRUSB — Deepak Rawat (@DeepakR96443770) June 27, 2019

why cant they replace vijay shankar with jadeja pic.twitter.com/YVBYmMDV5N — Suparna (@suparna99) June 27, 2019

Vijay shankar not able to play in under pressure. Replace him with Rishab Pant. #bringbackrishab. — Abdu Raheem cm (@Abduraheemcm) June 27, 2019

3 test players in the team. Shankar, Jadhav and the other one... — অভিষেক JaiHind🇮🇳 #PKMKB🖕 #PakistanMurdabad💣💥 (@AbhishekOpines) June 27, 2019