दैनिक भास्कर May 23, 2020, 07:30 AM IST

वेस्टइंडीज में शुक्रवार से क्रिकेट शुरू हो गया। कोरोनावायरस के बाद आईसीसी के पूर्ण सदस्य देश में पहली बार क्रिकेट शुरू हुआ। हालांकि फैंस के आने पर बैन लगा हुआ है। विंसी प्रीमियर टी-10 लीग के पहले मैच में हैट्रिक भी बनीं।

मैच में सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स ने ग्रेनाडाइंस डाइवर्स को 3 विकेट से हराया। डाइवर्स की टीम 10 ओवर में 68 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रेकर्स के वेसरिक स्ट्रग ने अंतिम ओवर में हैट्रिक ली।

