दैनिक भास्कर May 24, 2020, 09:22 AM IST

कोरोनावायरस के बीच पूर्वी कैरेबियन देश सेंट विंसेट में विंसी टी-10 प्रीमियर लीग (वीपीएल) खेली जा रही है। लीग में पहले दिन हैट्रिक और अगले दिन सबसे बड़े टीम स्कोर का रिकॉर्ड बना। टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में ला सौइरेयर हाइकर्स ने 10 ओवरों में 6 विकेट पर 109 रन बनाए थे। लीग में अब तक किसी टीम ने 100 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं।

हाइकर्स के डिलन डगलस ने 20 गेंद पर 40 रन और सलवान ब्राउन ने 15 गेंद पर 23 रन की पारी खेली। डार्क व्यू के लिए डेरोन ग्रीव्स ने 4 विकेट लिए।

जेम्स ने 48 रन की पारी खेली

इसके जवाब में डार्क व्यू एक्स्प्लोरर्स 3 विकेट पर 103 रन ही बना सकी। टीम ने 6 रन से यह मैच गंवा दिया। उसकी ओर से लिंडन जेम्स ने सबसे ज्यादा 48 रन की पारी खेली। टूर्नामेंट के सभी मैच सेंट विंसेट के अर्नोस वेले स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे हैं।

CCOVID-19 safety measures are still in full effect here at the Arnos Vale Playing Field for VPL T10.#VincyPremierLeague pic.twitter.com/IPfcsiYZMu