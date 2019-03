दिल्ली के खिलाफ IPL मैच में जब बैटिंग कर रहे थे धोनी, तब खड़े होकर उन्हें यूं चीयर करने लगी बेटी जीवा

स्पोर्ट्स डेस्क. IPL-12 के अपने दूसरे मुकाबले में मंगलवार (26 मार्च) को सुपरकिंग्स ने कैपिटल्स को छह विकेट से हराया। मैच में दिल्ली ने पहले खेलते हुए छह विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने लक्ष्य को 19.4 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच में कप्तान एमएस धोनी ने 35 बॉल पर 32* रन की इनिंग खेली। इस मैच को देखने के लिए उनकी वाइफ साक्षी और बेटी भी स्टेडियम में मौजूद थे। मैच के दौरान जब धोनी बैटिंग करने आए तब जीवा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

धोनी के आते ही चीयर करने लगी जीवा...

- मैच में धोनी जब बैटिंग करने उतरे तब चेन्नई की टीम का स्कोर 3 विकेट पर 98 रन था। धोनी जब बैटिंग कर रहे थे, तब उनकी बेटी जीवा अपनी सीट पर खड़ी हो गई और पापा... पापा... चिल्लाने लगी।

- पापा के लिए जीवा का चीयर करने का वीडियो जल्द ही वायरल हो गया। क्रिकेट फैन्स ने इसे धोनी के लिए जीवा का प्यार बताया।

- जीवा का पापा-पापा चिल्लाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो चेन्नई की इनिंग के दौरान 11 ओवर के बाद का है, जब चेन्नई की टीम का स्कोर 3 विकेट पर 105 रन था। उस वक्त धोनी 5 रन बनाकर खेल रहे थे।

ऐसा रहा मैच का रोमांच

- IPL-12 के अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराया। मैच में दिल्ली ने पहले खेलते हुए छह विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने लक्ष्य को 19.4 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

- चेन्नई ने ओवरऑल दिल्ली को 13वीं बार हराया। इसके साथ चेन्नई टीम दिल्ली को सबसे ज्यादा मैच में हराने वाली चौथी टीम बन गई है। , और बेंगलुरू ने भी दिल्ली को 13-13 बार हराया है।

- मैच में चेन्नई के लिए 44 रन की इनिंग खेलने वाले शेन वाटसन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 26 बॉल की अपनी इनिंग में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके साथ टूर्नामेंट में उनके 3221 रन भी पूरे हो गए। अब तब 13 बल्लेबाज ही 3200 से ज्यादा रन बना सके हैं।

पापा को चीयर करते हुए जीवा का वीडियो...

'Paaapaaaaa, comeon papaa!' What better than cheering for your dad at his workplace?!