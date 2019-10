विराट की कप्तानी में भारत खेल रहा अपना 50वां टेस्ट

भारत ने विराट के नेतृत्व में अबतक जीते 29 टेस्ट



Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 12:57 PM IST

खेल डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही विराट कोहली भारत के लिए 50 या ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले दूसरे भारतीय बन गए। ये बतौर कप्तान उनका 50वां टेस्ट मैच है, उनसे पहले सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी (60) ही ऐसा कर सके थे। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने एक मजेदार ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके लिए उन्होंने जो मैसेज लिखा, उससे फैंस भी बेहद खुश हो गए और चहल के मजे लेने लगे।

विराट के लिए लिखे ट्वीट में युजवेंद्र ने कहा, 'बधाई हो भैया, मेरे मुकाबले आपने सिर्फ 50 टेस्ट मैच ज्यादा खेले हैं।' चहल ने ऐसा इसलिए लिखा, क्योंकि अबतक उनका टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ है और उन्होंने भारत की ओर सिर्फ सीमित ओवर के मैच ही खेले हैं। इस दौरान इस लेग स्पिनर ने 50 वनडे मैचों में 85 विकेट और 31 टी20 मैचों में 46 विकेट लिए हैं।

Congrats bhaiya 🤙 only 50 more test matches than me 🤣😂😜 pic.twitter.com/jkmKY7vLxo — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) October 10, 2019

फैंस लेने लगे मजे

एक फैन ने लिखा, 'भाई आपमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है... शरीर देखकर नहीं खिलाते'। दूसरे यूजर ने लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में भविष्य का कमेंटेटर चहलजी के अलावा और कोई नहीं हो सकता।' तो एक अन्य ने इशारे में लिखा, 'इसको समझाओ बेन स्टोक्स वाला काम ना करे।'

Bhai aap me talent ki koi kami nhi hai..shareer dekh k nhi khilate test match. — Gundya Bhau (@BhauGundya) October 10, 2019

The future commentator of test cricket Is non other then chahalji — Ankit Hegde (@ankit_hegde) October 10, 2019

Isko smjhao koi

Ben stokes wala kaam na kare😂😂😂 — ERR0R- 4 ZeRo 4 (@aur_btao_khaqan) October 10, 2019

The word "only" won my heart 🙄🙃😂 — ROHAN MISHRA (@im_rohanmishra) October 10, 2019

Cool Chahal bhaiya 😎 pic.twitter.com/Sc4A5jmfHU — Dr Saboor (@1AbSaboor) October 10, 2019

I always think about Charlie Chaplin when I see your face

😂😂😂 — Virat kohli (@KohliFanteam) October 10, 2019

Me after... This post 😒 pic.twitter.com/zvWTdCToD4 — Rj Rahul Mehta (@Rj_rahulmehta) October 10, 2019