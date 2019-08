Dainik Bhaskar Aug 12, 2019, 12:22 AM IST

खेल डेस्क. विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैच की सीरीज के दूसरे वनडे में 120 रन की पारी खेली। यह उनके करियर का 42वां शतक है। कोहली ने इस पारी में 80 रन बनाने के साथ ही वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा। पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने 311 वनडे में 11363 रन बनाए थे। कोहली ने 238 मैच में ही उनको पीछे छोड़ दिया। भारतीय कप्तान के वनडे में अब 11406 रन हो गए। कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के आठवें बल्लेबाज बन गए। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर (18426 रन) हैं।

कोहली अपनी पारी में 19वां रन बनाते ही वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा। मियांदाद ने 64 पारियों में 1930 रन बनाए थे। कोहली ने 34 पारियों में उन्हें पीछे छोड़ दिया।

