खेल डेस्क. वर्ल्ड कप में रविवार (16 जून) को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट हंसी मजाक के मूड में दिखे। एक मीडियाकर्मी ने विराट से दोस्तों को दिए जाने वाले टिकट के बारे में सवाल किया। जिसके जवाब में विराट ने बताया कि जब भी कोई उनसे टिकट की मांग करता है तो वे उसे साफ इनकार करते हुए घर पर बैठकर मैच देखने की सलाह देते हैं।

सहवाग ने कहा था, 'मैच खेलना आसान है, पास का इंतजाम करना कठिन'



प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडियाकर्मी ने विराट से पूछा, 'आपके पूराने साथी सहवाग ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान या ऐसे बड़े मैचों में खेलना आसान है, लेकिन टिकट या पासेस का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है?'

विराट ने कहा- मैं पहले ही साफ मना कर देता हूं

सवाल के जवाब में विराट ने कहा, 'जब आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट के लिए निकलते हैं तो आपको पहले ही बोलकर आना चाहिए। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला कि क्या हम आ जाएं? तो मैंने कहा मुझसे मत पूछो, आना है तो आ जाओ, नहीं तो बहुत अच्छे-अच्छे टीवी हैं सबके घर में, आराम से बैठकर देखो।'

विराट ने बताया- सीमित संख्या में मिलते हैं टिकट

आगे विराट ने कहा, 'यहां पर टिकट्स और पासेस के इंतजाम करना सिलसिला एक बार शुरू कर देते हो तो उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि वो इंफोर्मेशन एकबार चली जाती है तो फिर दो के तीन, तीन के छह वो सिलसिला चलता ही रहता है। हमें एक निश्चित संख्या में टिकट मिलती हैं, अगर ऐसे में हमारे परिजन आ रहे हैं, तो उनका इंतजाम भी करना पड़ता है। तो वो सब चीजें आपको देखना पड़ती हैं, ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा लोग पासेस के लिए ना हों तो ज्यादा अच्छा है।'



