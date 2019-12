Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 11:18 AM IST

खेल डेस्क. विज्डन ने गुरुवार को दशक के टॉप-5 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया। इसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शामिल हैं। विज्डन के मुताबिक, कोहली ने अपनी प्रतिभा से हर चुनौती को मात दी है। उन्होंने 2014 में इंग्लैंड दौरे के बाद से लेकर बांग्लादेश के खिलाफ हालिया डे-नाइट टेस्ट तक बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन 5 सालों में उन्होंने 63 की औसत से 5775 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 21 शतक और 13 अर्धशतक भी लगाए।

2019 में कोहली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 64.05 की औसत से सबसे ज्यादा 2370 रन बनाए हैं। यह उनका लगातार चौथी बार एक कैलेंडर ईयर में 2000 से ज्यादा का स्कोर है।

Virat Kohli this decade:



🏏 5,775 more international runs than anyone else 🤯



🏏 22 more international hundreds than anyone else 😮 pic.twitter.com/u1ZA97ARRn