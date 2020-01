Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 05:51 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय कप्तान विराट कोहली का कहना है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे कुशल गेंदबाजों में से एक हैं और वे नेट्स पर अभ्यास के दौरान भी सिर पर गेंद मारने में नहीं शर्माते। विराट ने ये बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को होने वाले वनडे मैच की पिछली शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वहीं नेट प्रैक्टिस के दौरान बुमराह की गेंद पर आउट होने को लेकर भारतीय कप्तान ने कहा कि पिछले चार साल में शायद दूसरी बार ऐसा हुआ है और सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खेलना हमेशा बेहतरीन रहता है।

विराट ने कहा, 'बुमराह पिछले चार सालों से टीम के साथ खेल रहे हैं, और शायद ये दूसरा मौका है जब मैं नेट्स पर आउट हुआ हूं। मैं उनके खिलाफ कुछ मार रहा हूं और आउट नहीं हो रहा हूं, यही अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि वो मेरे नेट सेशन की आखिरी गेंद थी, क्योंकि वो अपने निशान पर वापस पहुंच चुके थे, लेकिन मैं आउट हो चुका था। ये मजेदार प्रतियोगिता है, मेरे मुताबिक वे क्रिकेट के सभी प्रारुपों में दुनिया के सबसे कुशल गेंदबाजों में से एक हैं।'

विराट बोले- हमेशा खुद को चुनौती देता हूं

आगे विराट ने कहा, 'वे नेट्स पर भी उतनी ही तीव्रता ले आते हैं और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे हमें सिर पर मारने या पसलियों को निशाना बनाने से भी नहीं शर्माते हैं। नेट्स पर सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ खेलना हमेशा बेहतरीन रहता है। उनके खिलाफ अच्छा खेलने के लिए मैं हमेशा खुद को चुनौती देता रहता हूं। आपको हर दिन जसप्रीत के खिलाफ नेट्स पर बाउंड्री लगाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं। आप अगली बार उनसे इस बारे में पूछना, मुझे यकीन है वो मेरे बारे में जरूर कुछ कहेंगे।'



