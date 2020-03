सचिन तेंदुलकर ने लिखा- आओ हम सब इस कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों

विराट कोहली का ट्वीट- घर पर ही रहें और लोगों के संपर्क में न आएं, यही एकमात्र उपाय

दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 08:46 AM IST

खेल डेस्क. भारत समेत पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोनावायरस को हराने के लिए खेल जगत एकजुट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। जिसका समर्थन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इंग्लैंड के क्रिकेटर केविन पीटरसन समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी किया है। पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘‘मेरा अनुरोध है कि आप इस (लॉकडाउन) निर्देश का पालन करें। हम सब एकजुट होकर इसका सामना करेंगे, कोरोना को हराएंगे और इससे बाहर आएंगे। कृप्या अपने घर में रहें।’’

भारत में कोरोनावायरस की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बुधवार सुबह तक संक्रमितों का आंकड़ा 500 पार कर गया। 15 दिन में संक्रमण से 11 लोगों की जान जा चुकी है। लॉकडाउन को लेकर मोदी ने कहा था, ‘‘अगर आप 21 दिन नहीं संभले तो आपका देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। निश्चित तौर पर लॉकडाउन की आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। लेकिन, एक-एक भारतीय के जीवन, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।’’

कोहली ने घर में रहने की अपील की

विराट ने ट्वीट किया, ‘‘जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश 21 दिन तक लॉकडाउन में रहेगा। मेरी भी आपसे अपील है कि कृप्या आप घर पर ही रहें। लोगों के संपर्क में न आएं, यही कोरोनावायरस से बचने का एकमात्र उपाय है।’’

‘लाखों जिंदगी बचाने का सबसे अच्छा उपाय’

सचिन तेंदुलकर ने लिखा- ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन के लिए घर में सुरक्षित रहने की अपील की है। यह लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का सबसे अच्छा उपाय है। आओ हम सब इस कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों।’’

Simple things are often the hardest to do, because they require consistent discipline & determination.



Hon‘ble PM @narendramodi ji has asked us to #StayHomeStaySafe for 21 days. This simple task can save millions of lives.



Let’s all unite in this war against #COVID19. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 24, 2020

शास्त्री समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किया

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा, ‘‘इस समय इसकी (घर में रहने की) जरूरत है, सबसे शानदार नेतृत्व।’’

No mincing words. Absolute need of the hour. Leadership at its very best. The country will come out stronger than ever before all-round @PMOIndia @narendramodi #Covid19India #LockdownNow #StayAtHomeSaveLives https://t.co/pBBAJzn9EO — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 24, 2020

These 21 days are very important in the history of our nation & each one of us can play our part by just staying at our homes and maintaining distance from people. Please adhere to it strictly and we shall overcome this soon #CoronavirusLockdown — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 24, 2020

Fully support the government’s decision to impose the #CoronavirusLockdown.



Stop the virus from scoring big. Be your own captain! Spread the field. Practice Social Distancing and remember our PM’s advice 🙏🏼#JaanHaiTohJahanHai #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/F7dpRNeZmO — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 24, 2020