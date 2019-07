Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 05:08 PM IST

खेल डेस्क. बीसीसीआई ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर चहल टीवी के एक नए वीडियो का लिंक शेयर किया। जिसमें युजवेंद्र चहल टीम के साथी क्रिकेटर लोकेश राहुल का इंटरव्यू करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो विश्व कप में 2 जुलाई को हुए भारत-बांग्लादेश के मैच के बाद का है। जिसमें राहुल ने 77 रन की इनिंग खेली थी और रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 180 रन की पार्टनरशिप की थी। जो कि विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से पहले विकेट के लिए हुई सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है।

चहल उनसे इसी इनिंग को लेकर सवाल पूछते हैं। इस बातचीत में तब और मजा आ जाता है जब विराट को देख चहल उनके मजे लेने लगते हैं। बीसीसीआई ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, चहल टीवी के नए एपिसोड में विराट कोहली ने स्पेशल एपियरेंस दी।

लोकेश ने रोहित को दिया श्रेय

]वीडियो की शुरुआत में चहल बांग्लादेश के खिलाफ मैच में रोहित के साथ खेली लोकेश की इनिंग का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो वर्ल्ड कप में भारत की ओर से हुई अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। वे उनसे पूछते हैं कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जवाब में लोकेश कहते हैं 'विकेट इतना भी अच्छा और आसान नहीं था, जितना रोहित ने हमें दिखाया। निश्चित रूप से वे अभी काफी अच्छे फॉर्म में हैं और 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। ऐसे में उनके जैसा कोई बल्लेबाज ही इस पिच पर इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है। मैं बेहद खुश हूं कि हम इतनी अच्छी साझेदारी कर सके।'

हर पारी के बाद सीखने की कोशिश कर रहा हूं

इसके बाद चहल ने पूछा आपने जो इतनी अच्छी पारी खेली उसके बारे में भी कुछ बताइए। जवाब में लोकेश कहते हैं, 'मैंने पिछले एक-दो साल में यही सीखा है, कि अगर मुझे टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है तो मुझे हर विकेट के हिसाब से अलग खेलना होगा। पिछले 2-3 मैचों में हमने जिन विकेटों पर खेला है, उनके मुकाबले आज विकेट थोड़ा स्लो था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ वक्त लेना चाहिए। सेट होने के बाद मैं रन बना सकूंगा। हर पारी के बाद मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं।'

चहल ने लिए विराट के मजे

लोकेश से बातचीत के बीच अचानक पीछे से विराट की आवाज आती है जो कहते हैं 'मुझे क्यों बुलाया था।' तब चहल रुक जाते हैं और कैमरामैन से कहते हैं 'थोड़ा सा उधर भी देखिए कप्तान साहब हमारे साथ आ गए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं चहल टीवी में घुसने की। हमने उन्हें घुसा लिया फिर भी।' जवाब में विराट कहते हैं 'मुझे आना नहीं हैं, मुझे इसने बुलाया था।' बदले में चहल कहते हैं 'ये स्कीम है, भई ये स्कीम है... चहल टीवी में आने की। कैसी तड़प होती है चहल टीवी में आने के लिए। ये चहल टीवी में आने की स्कीम है।' इसके बाद विराट बेहद फनी फेस बनाते हुए चले जाते हैं।



