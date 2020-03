दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 08:31 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने को कहा है। कोहली ने कहा- यह लड़ाई जितनी आसान दिख रही है, उतनी है नहीं। क्योंकि कई लोग अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं। यह लोग देश के प्रति इमानदार नहीं है। मेरी इन लोगों से अपील है कि कृपया हालात की गंभीरता को समझें और जिम्मेदारी निभाएं। इस वक्त देश को आपके सहयोग की जरूरत है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें। यह सोचें कि अगर आपकी लापरवाही से आपके परिवार में किसी को यह बीमारी हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा।

Please wake up to the reality and seriousness of the situation and take responsibility. The nation needs our support and honesty. pic.twitter.com/ZvOb0qgwIV