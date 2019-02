पुलवामा हमले को लेकर विराट ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दुख की घड़ी में हम देश के साथ, शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं

स्पोर्ट्स डेस्क. पुलवामा हमले के बाद से ही देशभर में का हर तरह से बहिष्कार करने की मांग हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को आतंकी देश के साथ वर्ल्ड कप में अपना मैच भी नहीं खेलना चाहिए। इस मामले को लेकर भारतीय टीम के कप्तान ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना है कि दुख की इस घड़ी में वे देश के साथ हैं और सरकार जो भी फैसला लेगी उसे हम मानेंगे। विराट ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर सरकार और बीसीसीआई जो तय करेंगे, हमें वही मंजूर होगा। हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे। हमले में मारे गए शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी और टीम के सभी साथियों की संवेदनाएं हैं।

भारत के नहीं खेलने पर पाक को मिलेंगे अंक...

- पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने के मुद्दे को लेकर भारत के कई दिग्गज क्रिकेटर्स भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इस मामले में जहां सौरव गांगुली, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कही, तो वहीं सचिन तेंडुलकर और सुनील गावसकर ने क्रिकेटर्स बिना खेले पाकिस्तान को अंक देने के पक्ष में नहीं हैं। टीम के कोच रवि शास्त्री ने इस मामले में सरकार के फैसले को मानने की बात कही थी।

- मीडिया से बात करते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर ने कहा, विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। अब उन्हें एक बार फिर हराने का समय है। निजी रूप से मैं बिना खेले कभी भी उन्हें दो अंक देने के बारे में नहीं कहूंगा, ऐसा करने से टूर्नामेंट में उनको आगे बढ़ने में मदद मिल जाएगी। मेरे लिए भारत हमेशा पहले आता है, इसलिए मेरा देश जो भी फैसला करेगा, मैं उस फैसले को पूरे मन से समर्थन करूंगा।'

- बता दें कि अगर भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता है तो बिना जीते ही पाकिस्तानी टीम को दो अंक मिल जाएंगे। हालांकि, भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से नहीं खेलने के बावजूद उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना है।

#WATCH Virat Kohli on Ind Vs Pak in World Cup says, "Our sincere condolences to the families of CRPF soldiers who lost their lives in #PulwamaAttack. We stand by what the nation wants to do and what the BCCI decides to do." pic.twitter.com/gjyJ9qDxts