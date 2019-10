Dainik Bhaskar Oct 09, 2019, 04:49 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने आलोचकों और मीडिया को फिलहाल रोहित शर्मा से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा है। उनका मानना है कि इससे रोहित टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का पूरा मजा ले सकेंगे। विराट ने ये बात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे में गुरुवार (10 अक्टूबर) से शुरू होने जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इसके साथ ही विराट ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में विदेशी धरती पर मैच जीतने वाली टीम को दोगुने अंक दिए जाने की सलाह भी दी।

बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने रोहित की की तारीफ करते हुए कहा, 'चलो भी अब लड़के को थोड़ा अकेला छोड़ दो, आप जानते हो उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, अब उसे अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेने दो। उसे मजे करने दो, जैसा कि वो सफेद गेंद (टी20/वनडे) क्रिकेट में करता है। रोहित टेस्ट में क्या करने जा रहा है, इस बात पर ध्यान लगाना बंद करो। वो एक अच्छी जगह पर है और सचमुच बहुत अच्छा खेल रहा है।'

रोहित की जमकर तारीफ की

रोहित की तारीफ में विराट ने आगे कहा, 'पहले टेस्ट में वो काफी सहज दिखे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बीते कुछ सालों में उन्होंने जितना भी अनुभव हासिल किया है, वो सब ऊपर आ रहा है। अगर आप दूसरी पारी में भी उनकी बैटिंग देखें, जिस तरह से उन्होंने खेला है, खेल की गति बढ़ाने की जिस तरह की क्षमता उनके पास है, उसकी वजह से गेंदबाजों को विपक्षी टीम को आउट करने के लिए डेढ़ से दो घंटे अतिरिक्त मिल जाते हैं।' विशाखापट्टनम में हुए पहले टेस्ट मैच में रोहित ने कुल 303 रन (176 और 127) बनाए थे।

विदेश में जीत पर मिलने चाहिए दोगुने अंक

विराट ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में विदेशी धरती पर टेस्ट जीतने पर टीम को दोगुने अंक देने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, 'अगर आपने मुझसे प्वाइंट्स टेबल बनाने के लिए कहा होता तो मैं विदेश में टेस्ट जीत पर दोगुने अंक देता। ये ऐसा कुछ है जिसे टूर्नामेंट के पहले संस्करण के बाद मैं निश्चित रूप से होते हुए देखना चाहूंगा।' टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका में भारतीय टीम फिलहाल 160 अंकों के साथ टॉप पर है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला जीतने पर उसे 120 अंक मिले थे, वहीं द.अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर 40 अंक मिले हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने फिलहाल यहां खाता भी नहीं खोला है।

"Time to let Rohit Sharma enjoy his batting in red ball cricket" - @imVkohli #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/px6Nhl1sy0