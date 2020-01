Dainik Bhaskar Jan 05, 2020, 03:11 PM IST

खेल डेस्क. भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी-20 रविवार को गुवाहाटी में होगा। यहां पहुंचने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपने एक फैन से बेहद खास गिफ्ट मिला। उसने उन्हें पुराने मोबाइल फोन की मदद से बनी उनकी तस्वीर गिफ्ट की। जिसे देख विराट बेहद खुश हो गए और उसे शुक्रिया कहते हुए उसके लिए एक मैसेज भी लिखा। फैन और उसके फेवरेट क्रिकेटर के बीच इस मुलाकात का वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया।

भारतीय कप्तान को खास उपहार देने वाले फैन का नाम राहुल पारिख है, जो कि गुवाहाटी का रहने वाला है। उसका कहना है कि विराट से मिलकर उसकी धड़कनें काफी बढ़ गई थीं। राहुल के मुताबिक इस पोर्ट्रेट को बनाने में उसे तीन दिन और रातें लगीं।

Making art out of old phones.

How is this for fan love! 👏👏 #TeamIndia @imVkohli pic.twitter.com/wnOAg3nYGD