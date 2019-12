Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 04:39 PM IST

खेल डेस्क. आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं। उन्होंने दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल की थी। विराट के 928 प्वाइंट्स हैं। वे स्मिथ से 17 अंक आगे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन 864 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मंगलवार को जारी इस रैंकिंग में शीर्ष दस स्थानों में से तीन पर भारतीय बल्लेबाज हैं। चेतेश्वर पुजारा चौथे और अजिंक्य रहाणे एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें स्थान पर हैं। मयंक अग्रवाल 12वें और रोहित शर्मा 15वें स्थान पर हैं।

पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। वे छठे स्थान पर हैं।। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ कराची टेस्ट में शतक लगाने से तीन स्थानों का फायदा मिला। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशाने पांचवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर आठवें, इंग्लैंड के जो रूट नौवें पर और न्यूजीलैंड के रॉस टेलर दसवें पर हैं।

टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाज

Babar Azam achieves his career-highest rating to rise to No.6 on the @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batting!



Updated rankings: https://t.co/UQn9xI4e8K pic.twitter.com/XFRahIlKOd