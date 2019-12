विराट, सहवाग, गंभीर, धवन, हरभजन समेत कई खिलाड़ियों ने बधाई दी

आईसीसी ने छह गेंदों पर छह छक्कों वाला वीडियो शेयर किया

Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 03:45 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह आज (12 दिसंबर) अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 40 टेस्ट, 302 वनडे और 58 टी20 मैच खेलने वाले युवी ने इस साल जून में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई मैच विजेता पारियां खेलीं। उनके टीम में रहते हुए ही भारत ने साल 2007 का टी20 विश्व कप और साल 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इनमें से वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नौ मैचों में उन्होंने 362 रन बनाने के अलावा 15 विकेट भी लिए थे, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था।

युवराज के जन्मदिन पर आईसीसी और बीसीसीआई के अलावा कई प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। इस मौके पर आईसीसी ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच की वो क्लिप शेयर की जिसमें युवी ने छह गेंदों पर छह छक्के लगाए थे। वहीं बीसीसीआई ने लिखा, 'एक सच्चे चैंपियन और कई लोगों के लिए प्रेरणा युवराज सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं'। आम फैंस में भी युवराज के बर्थडे को लेकर उत्साह दिखा, और सोशल मीडिया पर #HappyBirthdayYuvi ट्रेंड करता रहा।

A true champion and an inspiration to many, here's wishing @YUVSTRONG12 a very happy birthday🙌🎂🍰#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/bWtgnxbRyV — BCCI (@BCCI) December 12, 2019

सचिन ने लिखा- सुपरस्टार को बधाई

इस मौके पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने युवराज को सुपरस्टार संबोधित करते हुए लिखा, 'सुपरस्टार को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। ईश्वर आपको जीवन में हमेशा स्वस्थ और खुश रखे युवी।'



Wishing the ‘SUPERSTAR’, a very happy birthday!

May God always keep you healthy and happy in life Yuvi. pic.twitter.com/9IqfweGEvg — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 12, 2019

सहवाग ने ट्वीट की अंग्रेजी की वर्णमाला

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट में अंग्रेजी की वर्णमाला लिखते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z तो आपको बहुत सी चीजों में मिल जाएगा, लेकिन UV का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जन्मदिन की बधाई प्रिय युवी। शुभकामनाएं हमेशा।'

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z , you will find in plenty. But UV is a very one rare one. Happy Birthday dear Yuvi @YUVSTRONG12 . When the going gets tough, Yuvi gets going. Best wishes always and #HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/Axznn2XwQg — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 12, 2019



विराट ने लिखा- हैपी बर्थडे पाजी

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे युवराज पाजी। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।'

Happy bday Paaji. God bless you. 😊 @YUVSTRONG12 — Virat Kohli (@imVkohli) December 12, 2019



गंभीर ने बताया सबसे बड़े मैच विनर में से एक

पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान सांसद गौतम गंभीर ने युवी को बधाई देते हुए उन्हें भारत के सबसे बड़े मैच विजेता खिलाड़ियों में से एक बताया। उन्होंने लिखा, 'भारत के अबतक के सबसे बड़े मैच विजेताओं में से एक युवराज को जन्मदिन की बधाइयां। आज के दिन के मजे लो प्रिंस, ये दिन तुम्हारा है।'

Birthday wishes to one of the biggest match winner India has ever had @YUVSTRONG12. Enjoy your day prince, have a good one. pic.twitter.com/YlkFsD8yAJ — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 12, 2019

हरभजन ने मांगी हर खुशी की दुआ

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने मैसेज में लिखा, 'जन्मदिन की बधाई भाई युवराज सिंह, वाहेगुरू तुम्हें हर तरह की खुशियां, प्यार, शांति और जो भी तुम चाहो वो तुम्हें अता फरमाए...'

Happy birthday brother @YUVSTRONG12 May waheguru bless you with all the happiness,love,peace and everything you want..🤗🤗😘 pic.twitter.com/3gHK93vCz1 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 12, 2019



कैफ ने प्यार और खुशियों की कामना की

मोहम्मद कैफ ने बधाई देते हुए लिखा, 'जन्मदिन की बधाई मेरे दोस्त। आपको हमेशा खुशियां और प्यार मिलता रहे। युवी चला चल रही।'

Happy Birthday mere dost @YUVSTRONG12 ! Wish you happiness and love always. Yuvi chala chal rahi ! #HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/j4KNI40G8e — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 12, 2019



धवन ने लिखा जैसे हो वैसे ही रहना

शिखर धवन ने अपने ट्वीट में लिखा, 'युवी पाजी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना, ढेर सारा प्यार और गुडलक।'

Yuvi Paaji, many many happy returns of the day. Always remain the way you are, lots of love and good luck 🤗🎉 @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/52pbo0CPKw — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 12, 2019



रैना ने लिखा आने वाला साल बेहतरीन हो

सुरेश रैना ने अपने बधाई ट्वीट में लिखा, 'जन्मदिन की बधाई युवी पा। आने वाला साल आपके लिए बेमिसाल रहे। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। #हैपीबर्थडेयुवी'

Happy birthday Yuvi pa @YUVSTRONG12. Wishing you an incredible year ahead. May you always keep healthy & happy. #HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/8ZbqncmOiv — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 12, 2019



बुमराह ने बताया बड़े भाई समान

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने ट्वीट में युवराज को बड़े भाई समान बताया। उन्होंने लिखा, 'हैपी बर्थडे युवी पा... मेरे लिए बड़े भाई समान बनने के लिए शुक्रिया। एक बेहतरीन मार्गदर्शक और मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा। उम्मीद करता हूं आज का दिन आपके लिए शानदार रहे और आने वाला साल बेहतरीन साबित हो।'