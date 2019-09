Dainik Bhaskar Sep 03, 2019, 12:34 PM IST

खेल डेस्क. भारत ने किंग्स्टन में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को 257 रन से हरा दिया और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज को भी 2-0 से जीत लिया। जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की और उन्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण गेंदबाज बताया। विराट ने कहा कि उनका हमारी टीम में होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही विराट ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ऑलराउंडर हनुमा विहारी की भी जमकर तारीफ की और उन्हें इस सीरीज की खोज बताया। उधर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय टीम को बधाई देने के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बुमराह को शानदार बताया।

सीरीज जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कोहली ने कहा, 'जसप्रीत जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, आप उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, कि हम सच में भाग्यशाली हैं कि वे हमारी टीम में हैं।' उन्होंने कहा, 'कभी-कभी ही ऐसा होता है जब आपको ऐसे गेंदबाज मिलते हैं जो एकसाथ मिलकर विकेट लेते हैं और जो गेंदबाजी में साझेदारी करते हुए एक-दूसरे के लिए गेंदबाजी करते हैं।' इस सीरीज में बुमराह सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने दो टेस्ट मैचों में 9.23 के औसत से कुल 13 विकेट लिए, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। एंटिगुआ में हुए पहले टेस्ट में उन्होंने 62 रन देकर 6 विकेट लिए थे। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में 58 रन देकर 7 विकेट झटके। उनके अलावा इस सीरीज में इशांत शर्मा ने 11 विकेट और मोहम्मद शमी ने 9 विकेट लिए।

सचिन ने भी की बुमराह की तारीफ

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी एक ट्वीट करते हुए भारतीय टीम को जीत की बधाई दी और बुमराह की तारीफ की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'शानदार सीरीज जीत के लिए भारतीय टीम को ढेर सारी बधाई। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह को देखना बेहद मजेदार रहा। उनकी हैट्रिक बेहद खास थी और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह तरक्की की है, वो निश्चित रूप से शानदार है।'

विराट बोले- बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देते हैं बुमराह

विराट ने कहा, 'जब कभी उन्हें (बुमराह) थोड़ा सा भी मोमेंटम मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि नई गेंद के साथ पांच-छह ओवरों में वे क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहली पारी में देखा था। पिछले टेस्ट मैचों में उनकी दो स्पेल जितनी घातक स्पेल मैंने आज तक नहीं देखीं। स्लिप में खड़े होकर आप बल्लेबाज की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जो उनका सामना कर रहा होता है। वे अलग-अलग एंगल और स्विंग के जरिए उसे कंफ्यूज कर देते हैं। वे आउट स्विंगर की तैयारी करते हैं और इनस्विंगर डाल देते हैं।' आगे विराट ने कहा, 'मुझे लगता है कि फिलहाल वे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे संपूर्ण गेंदबाज हैं।'

बुमराह ने खुद को पूरी तरह बदला

बुमराह की तारीफ में कोहली ने कहा, 'ये उनका माइंडसेट है, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। वे सचमुच दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को भी उसी तरह ढाल लिया है। टी20 स्पेशलिस्ट के रूप में पहचाने जाने वाला गेंदबाज आता है और पहले खुद को वनडे में फिर टेस्ट क्रिकेट में खुद को स्थापित कर लेता है, ये देखना बेहद खुशी की बात है।' जनवरी 2018 में टेस्ट डेब्यू करने वाले बुमराह अबतक अपने करियर में 12 टेस्ट मैचों में 62 विकेट ले चुके हैं।

विहारी को बताया सीरीज की खोज

इसके साथ ही कोहली ने सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हनुमा विहारी की भी जमकर तारीफ की। विहारी ने सीरीज के दो मैचों में एक शतक समेत 96.33 के औसत से कुल 289 रन बनाए। उन्होंने विहारी को इस सीरीज की खोज बताते हुए कहा, 'उनकी क्षमता जबरदस्त है। उनका स्वभाव और तकनीक भी उच्च स्तर की है। उन्होंने हर उस गेंद का सामना किया, जो विपक्षी टीम ने उनके सामने फेंकी। जिस तरह से उन्होंने खेला है, उससे मैं बहुत, बहुत खुश हूं।'

विहारी ने खुद को साबित कर दिया

विहारी की तारीफ में विराट ने आगे कहा, 'वो एक ऐसा लड़का है, जो अपने खेल को लेकर बहुत निश्चिंत है और ये तब नजर भी आता है, जब वो खेलता है। वो आत्मविश्वासी नजर आता है और उन्हें बैटिंग करते हुए देख ड्रेसिंग रूम में भी शांति रहती है। वो हमेशा सुधार करने के लिए तैयार रहता है, फिलहाल उसका करियर काफी छोटा है, लेकिन इतने में ही उसने दिखा दिया है क्यों उस पर भरोसा किया गया और क्यों टीम में चुना गया।' विहारी ने अपने टेस्ट करियर में 6 मैचों की 11 पारियों में 456 रन बनाए हैं।



भारतीय टीम को बधाई देने के लिए सचिन का ट्वीट



Congratulations to Team India on a fabulous series win.

It’s been a joy to watch @Jaspritbumrah93 in this series. His hat-trick was special and the progress he has made in Test cricket has been absolutely terrific.#WIvsIND pic.twitter.com/OvbvoTJUk0