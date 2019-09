Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 12:53 PM IST

खेल डेस्क. बुधवार रात मोहाली में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की इनिंग से शाहिद अफरीदी भी खुश हैं। उन्होंने कोहली को इस इनिंग और तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर औसत रखने वाले टीम इंडिया के कप्तान को बधाई दी। विराट ने मोहाली टी20 में महज 72 गेंद पर खूबसूरत 72 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वो टेस्ट, वनडे और टी20 में 50 से ज्यादा का औसत रखने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए। टीम इंडिया ने यह मैच आसानी से 7 विकेट से जीत लिया। इसके साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। धर्मशाला में पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। तीसरा और आखिरी टी20 22 सितंबर रविवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा।

फैन्स का ऐसे ही मनोरंजन करते रहिए

शाहिद अफरीदी हाल के दिनों में अलग वजहों से चर्चा में रहे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री इमरान खान की पीओके वाली रैली में भी शामिल हुए थे। भारत को जंग की धमकी भी दी थी। हालांकि, वो पहले भी राजनीतिक बयानबाजी करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सक्रिय राजनीति में भी जा सकते हैं। बहरहाल, मोहाली टी20 में कोहली की उपलब्धि पर वो खुश नजर आए। आईसीसी ने कोहली को बधाई देते हुए ट्वीट किया। अफरीदी ने इस पर जवाब दिया और विराट को भी इसमें टैग किया। अफरीदी ने लिखा, “विराट आपको बधाई। आप वास्तव में महान खिलाड़ी हैं। इसी तरह सफलता हासिल करते रहें और दुनियाभर में मौजूद अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करते रहें।” अगस्त 2017 में विराट ने अफरीदी के चैरिटी फाउंडेशन को नीलामी के लिए ऑटोग्राफ वाला बैट गिफ्ट किया था। शाहिद ने तब उनको शुक्रिया कहा था।

Congratulations @imVkohli You are a great player indeed, wish you continued success, keep entertaining cricket fans all around the world. https://t.co/OoDmlEECcu