कोहली के साथ तस्वीर में जडेजा, सैनी, खलील, श्रेयस, क्रुणाल, भुवनेश्वर और राहुल हैं

भारतीय टीम फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टी-20 शनिवार को खेलेगी

Dainik Bhaskar Aug 02, 2019, 05:11 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दो टी-20 के लिए अमेरिका पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। टीम इंडिया के खिलाड़ी फ्लोरिडा पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इसी बीच कप्तान विराट कोहली ने भी एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा- स्क्वॉड। इस तस्वीर में टीम इंडिया के आठ खिलाड़ी हैं, लेकिन उपकप्तान रोहित शर्मा नहीं हैं।

तस्वीर में रविंद्र जडेजा, नवदीप सैनी, खलील अहमद, श्रेयस अय्यर, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार और लोकेश राहुल हैं। रोहित के साथ-साथ शिखर धवन, मनीष पांडेय, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, राहुल चाहर और दीपक चाहर तस्वीर में नहीं हैं। इस पर यूजर्स ने कोहली से पूछा कि रोहित शर्मा कहां हैं?

Where is Rohit Sharma — Arjun Srivastava (@ArjunSr34875084) August 2, 2019

Hey @imVkohli if everything is alright with in your team and dressing room, why every time you post a pic with team members @ImRo45 always go missing?? #RohitSharma #ViratKohli — Gaurav Varmani 🇮🇳 (@gauravvarmani) August 2, 2019

Is he is not the part of your SQUAD? — Sain Rajput ❁ (@RajputReal1) August 2, 2019