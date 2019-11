Dainik Bhaskar Nov 27, 2019, 06:57 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो शेयर किया। जिसमें ये दोनों किसी पहाड़ी के रास्ते पर बनी सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए विराट ने लिखा, 'जिंदगी के सफर में साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्यार के अलावा कुछ और नहीं है'। इसके बाद उन्होंने दिल का इमोजी बनाते हुए इस पोस्ट को अनुष्का को भी टैग किया।

विराट ने जो फोटो शेयर किया वो उनकी भूटान यात्रा का बताया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया था। इस दौरान वे पत्नी अनुष्का को साथ लेकर भूटान घूमने गए थे और करीब हफ्तेभर वहीं रहे थे। विराट की ये पोस्ट फैंस को भी खूब पसंद आई और कुछ ही घंटों में उसे 50 हजार से ज्यादा यूजर्स के लाइक्स मिल गए।

Walking together in the journey of life with nothing But love❤ @AnushkaSharma pic.twitter.com/pxq0iZ8Z8A